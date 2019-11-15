Сказки горного Черноморья

- Это уникальный сборник сказок народов, исторически живущих в регионе Сочи, Красной Поляны. Впервые в одном издании собраны абазинские, абхазские, адыгские, армянские, греческие, грузинские, казацкие, русские, украинские, черкесские и эстонские сказки. Читатель сможет познакомиться с местным фольклором, бытом жителей и красотой природы Черноморского побережья Кавказа, - сообщает администрация Сочи.

Общий тираж книги составил 1000 экземпляров, её автором-составителем является известный редактор Ольга Ярикова, оригинальные иллюстрации созданы художником-мультипликатором Владимиром Гагуриным.

Сборник выпущен курортом «Роза Хутор» совместно с Издательским домом Мещерякова в рамках реализации программы устойчивого развития курорта, которая была принята в феврале 2018 года. Одним из важных пунктов этой программы является деятельность по сохранению исторического наследия региона Кавказского причерноморья.