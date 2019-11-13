Культурные традиции народов Бурятии, Монголии и Сибири: в Сочи выступит знаменитый театр танца «Байкал»

«Балет — одно из самых популярных видов искусств в России. После великолепных выступлений артистов Театра и воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана, после гастролей Астраханского театра оперы и балета, мы счастливы представить сочинцам абсолютно уникальный бурятский театр танца „Байкал“. Их творчество многогранно: это шоу и высокое искусство, танец и драма, цирк и великолепное музыкальное сопровождение, потрясающая сценография и костюмы. Представления театра всегда оправдывают ожидания зрителей. Это фантастические этнические шоу, созданные на самом высоком профессиональном уровне».

Ханс-Йоахим Фрай, художественный руководитель Фонда «Талант и успех»



В дни своих гастролей 15 и 16 ноября в Парке науки и искусства «Сириус» бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» представит два самых ярких театрализованных шоу: «Блеск Азии» и «Моя Бурятия».



15 ноября, 19:30 | Театрализованное шоу «Блеск Азии»

16 ноября, 19:30 | Театрализованное шоу «Моя Бурятия»



«Блеск Азии» — это экзотические танцы и песни народов Азии, созданные из основ традиционной и современной хореографии азиатского континента. Это путешествие по самым красивым местам Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока, мир роскошных нарядов, сверкающих украшений и экзотической музыки.

Зрители увидят национальный корейский женский танец с кинжалами, китайский танец с перьями, танцы Будды и шаманов, танцы божественных нимф с острова Бали. Услышат китайские песни, индонезийские распевы и рокот японских барабанов.