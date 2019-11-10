Игорная зона "Красная поляна" бьет рекорды по посещаемости

Такой необычный рост связан с рядом событий, прошедших в течение месяца. Напомним, с момента работы игорную зону посетили свыше 1 500 000 человек из 149 стран мира. С 4 по 13 октября в «Казино Сочи» прошла уже ставшая традиционной международная покерная серия EPT Open Sochi с гарантированным призовым фондом Главного События 70 000 000 рублей. В рамках серии турниров 11 октября состоялась школа покера, где за одним столом с приглашенными гостями учились играть в Техасский Холдем телеведущий Дмитрий Губерниев и певица Линда. А этим же вечером певица дала концерт для гостей «Казино Сочи». На центральной сцене в октябре также выступили группа «Моя Мишель» и Валерий Сюткин.