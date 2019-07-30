Торжественное открытие Shop-in-shop Ray-Ban в Сочи

1 августа всемирно известный бренд Ray-Ban откроет свой первый Shop-in-Shop в Сочи. Он расположится в салоне оптики SunSolo на первом этаже торгово-развлекательного центра «МореМолл».

Гости магазина смогут познакомиться с новой коллекцией и культовыми моделями бренда, погрузившись в уникальную атмосферу Ray-Ban.

Shop-in-shop Ray-Ban будет выполнять роль главного шоу-рума города с лучшим сервисом, в котором каждый сможет подобрать для себя наиболее подходящую модель и создать стильный образ.

В магазине представлен широкий выбор солнцезащитных очков, в том числе эксклюзивных моделей. От классических оправ̆ Ray-Ban Aviator и легендарных Wings до винтажных оправ квадратной формы в стиле 70-х годов и оправ овальной формы, которые отличаются тончайшей металлической̆ окантовкой и остаются на вершине модных трендов.

Салон оптики SunSolo — авторизованный продавец Ray-Ban в России. К услугам клиентов — годовая гарантия, а также удобная система возврата и обмена. Гости специального корнера Ray-Ban в салоне оптики SunSolo могут быть абсолютно уверены в безупречном качестве и оригинальности предлагаемой продукции.

Адрес: ТРЦ «МореМолл»: Сочи, ул. Новая Заря, д.7