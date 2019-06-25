Инвестиционная компания Freedom Finance проводит интерактивный бизнес-завтрак

Вместе мы обсудим: последние тренды в экономике, компании и инвестидеи, которые из стартапов стали весомыми участниками рынка, ожидания конца 2018 и взлет первого квартала 2019 на примерах российского и мировых рынков. В завершении утра участников ждет розыгрыш акций от компании Freedom Finance.

Ждем Вас по адресу: ул Парковая,д. 2,сбор гостей в 09:45.



Просьба подтвердить свое участие по телефону: 8(862)300-01-65