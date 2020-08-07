Для этого необходимо «разукрасить» шлем российского пилота гонок «Формулы 1» Даниила Квята.
Получить 100 тысяч рублей за рисунок и прославиться на весь мир предлагают в Сочи
Необычный конкурс объявили компания «Росгонки» и социальная сеть ВКонтакте.
- К работам участников предъявляются два основных требования: рисунок должен быть связан с Россией и передавать национальный колорит, использовать для концепта необходимо только белые области на шаблоне, который можно найти по ссылке, - сообщают организаторы.
Готовую работу необходимо разместите на личной странице ВКонтакте или в сообществе «ВКонтакте с авторами» с хештегом #vktalents_russiangp до 21 августа включительно.
Награды по итогам конкурса получат три автора. Победитель станет обладателем 100 тысяч рублей, билетов на гонку «Формула 1» в Сочи с 24 по 27 сентября, а его рисунок появится на шлеме у гонщика. Обладатели второго и третьего места получат по 50 и 30 тысяч соответственно.
Не останутся они и без билетов на королевские гонки. Итоги конкурса будут объявлены 26 августа.
Ирина Сизова
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.