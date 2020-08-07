Получить 100 тысяч рублей за рисунок и прославиться на весь мир предлагают в Сочи

Необычный конкурс объявили компания «Росгонки» и социальная сеть ВКонтакте.

- К работам участников предъявляются два основных требования: рисунок должен быть связан с Россией и передавать национальный колорит, использовать для концепта необходимо только белые области на шаблоне, который можно найти по ссылке , - сообщают организаторы.

Готовую работу необходимо разместите на личной странице ВКонтакте или в сообществе «ВКонтакте с авторами» с хештегом #vktalents_russiangp до 21 августа включительно.

Награды по итогам конкурса получат три автора. Победитель станет обладателем 100 тысяч рублей, билетов на гонку «Формула 1» в Сочи с 24 по 27 сентября, а его рисунок появится на шлеме у гонщика. Обладатели второго и третьего места получат по 50 и 30 тысяч соответственно.

Не останутся они и без билетов на королевские гонки. Итоги конкурса будут объявлены 26 августа.

Ирина Сизова