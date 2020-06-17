Уникальный самшит в Сочи от исчезновения спасут летучие мыши

Для того, чтобы привлечь необычных спасателей в местах естественного восстановления самшита развесили искусственные убежища для летучих мышей - бэт-боксы.

Они направлены на привлечение дендрофильных видов рукокрылых, которые способны уничтожать вредителя.

- Конструкции искусственных убежищ для рукокрылых или бэт-боксов, как их называют за рубежом, очень разнообразны, как и места и способы их установки.

Заселяемость их происходит не сразу, так как эхолокационный аппарат рукокрылых эффективно действует на незначительном расстоянии – 5-15 метров, поэтому этот процесс может растянуться на годы.

Быстрее домики заселяются более социальными видами летучих мышей, живущими большую часть года в группах, так как у них нашедшие подходящее убежище приводят в него других членов группы и родственников.

Конструкция убежища должна быть защищенным от проникновения лесных хищников — куниц, диких котов, енотов-полоскунов, — рассказал ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Алексей Ромашин.

Сегодня на территории Сочинского национального парка обитает не менее 24 видов рукокрылых, почти все они относятся к разряду насекомоядных.

Из наиболее интересных - редчайшая гигантская вечерница, достигающая в размахе крыльев порядка 50 сантиметров. Основным рационом ее являются мелкие птицы, которых она ловит в сумерках.

Вот почему в наших лесах с наступлением темноты птицы нередко разом прекращают пение и спешат занять места ночлега до вылета этого хищника.

Ирина Сизова