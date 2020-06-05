Сразу два этапа гонок "Фурмулы-1" могут пройти в Сочи этой осенью

Сочи оценивают как идеальное место с точки зрения инфраструктуры: отели находятся в шаговой доступности от "Сочи Автодрома", что позволяет легко соблюдать требуемые гигиенические нормы.

- Инфраструктура Сочи и опыт компании-промоутера позволяют рассматривать возможность проведения сдвоенного уикенда "Формулы-1".

Формат гонки будет подтвержден, исходя из тщательного анализа ситуации, консультаций с экспертами и решений правительства РФ, - рассказали в пресс-службе "Росгонок".

Ранее "Формула-1" отменила и перенесла целый ряд этапов и объявила новый календарь.

По два старта пройдут в австрийском Шпильберге и британском Сильверстоуне.

Также состоятся этапы "королевских гонок" в Будапеште, Барселоне, бельгийском СПА и итальянской Монце.

Еще одна спаренная гонка планируется в одном из европейских городов. Претендентов трое: немецкий Хоккенхайм, итальянские Имола и Муджелло.

Гран-при России запланирован в Сочи на 25-27 сентября, где он ежегодно проводится с 2014 года.

Ирина Сизова