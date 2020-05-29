Увидеть, как проходил период карантина в Сочи, потомки смогут на картинах

- Работал над пейзажами, а тут случилась такое. Конечно, натуры не было, но было много зарисовок природы, - пояснил Виталий Яблоновский.

Мастер пишет пейзажи. Его работы находятся и в российских, и в зарубежных коллекциях.

Основным сюжетом карантинного цикла стал человек, лишенный возможности вести привычную жизнь, он остался один на один с природой.

Конечно, есть и жанровые зарисовки – одинокая прогулка с собакой или обработка улиц. В этом году художнику Виталию Яблоновскому исполняется 92 года.

Он надеется отпраздновать это событие в конце июня новой выставкой картин.

Ирина Сизова