Необычные полотна, посвященные самоизоляции, создал старейший художник города Виталий Яблоновский. А начиналось все традиционно – с работы над весенним циклом.
Увидеть, как проходил период карантина в Сочи, потомки смогут на картинах
- Работал над пейзажами, а тут случилась такое. Конечно, натуры не было, но было много зарисовок природы, - пояснил Виталий Яблоновский.
Мастер пишет пейзажи. Его работы находятся и в российских, и в зарубежных коллекциях.
Основным сюжетом карантинного цикла стал человек, лишенный возможности вести привычную жизнь, он остался один на один с природой.
Конечно, есть и жанровые зарисовки – одинокая прогулка с собакой или обработка улиц. В этом году художнику Виталию Яблоновскому исполняется 92 года.
Он надеется отпраздновать это событие в конце июня новой выставкой картин.
Ирина Сизова
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