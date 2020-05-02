Сочи и Севастополь соединит скоростная автомагистраль

Она станет частью скоростного коридора из Сочи к Севастополю и усилит транспортную связь Крыма с материковой частью Российской Федерации.

Дорога пройдет в обход курортного города Анапа.

Запланированный срок сдачи объекта – декабрь 2021 года.

Пропускная способность дороги составит порядка 35 000 автомобилей в сутки.

Автомагистраль А-290 Новороссийск — Керчь занимает отрезок с 47 по 52 км.

Создание трассы является частью выполнения комплексной программы по развитию и модернизации дорожной инфраструктуры до 2024 года.

По информации Росавтодора, всего появится 12 дорожных обходов крупных городов, в том числе в Краснодарском крае.