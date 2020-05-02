Строительство трассы планируют завершить к декабрю будущего года.
Сочи и Севастополь соединит скоростная автомагистраль
Она станет частью скоростного коридора из Сочи к Севастополю и усилит транспортную связь Крыма с материковой частью Российской Федерации.
Дорога пройдет в обход курортного города Анапа.
Запланированный срок сдачи объекта – декабрь 2021 года.
Пропускная способность дороги составит порядка 35 000 автомобилей в сутки.
Автомагистраль А-290 Новороссийск — Керчь занимает отрезок с 47 по 52 км.
Создание трассы является частью выполнения комплексной программы по развитию и модернизации дорожной инфраструктуры до 2024 года.
По информации Росавтодора, всего появится 12 дорожных обходов крупных городов, в том числе в Краснодарском крае.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.