В Сочи введён режим всеобщей самоизоляции!

На официальном телеграм-канале губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева появилось сообщение, что сегодня с 18 часов в крае объявлен карантин. Он подразумевает под собой полный запрет на передвижение по городу. Исключение - сходить в магазин или аптеку.
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Мера вынужденная. Запрет также коснется транзитного транспорта. Он не должен заходить в города и станицы.
Карантин будет действовать до 5 апреля и может быть продлен - все зависит от ситуации. ⠀
На этой неделе планируется провести полную дезинфекцию улиц, парков, транспорта.
А также создание мобильных отрядов из числа сотрудников полиции, росгрвардии, казаков и общественников, чтобы следить за соблюдением предписанных норм.
Нарушающих режим будут штрафовать.
Появилась информация о том, что полностью прекращают работу рынки, ярмарки выходного дня, парикмахерские, салоны красоты, организации бытового обслуживания, СТО, автомойки, агентства недвижимости.
Также закрываются все магазины, кроме продовольственных и непродовольственных, торгующих товарами первой необходимости. Продолжат работать аптеки.
Ограничена деятельность стоматологий. Пациентов будут принимать только в экстренных случаях.
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