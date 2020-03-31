В Сочи введён режим всеобщей самоизоляции!

Мера вынужденная. Запрет также коснется транзитного транспорта. Он не должен заходить в города и станицы.

Карантин будет действовать до 5 апреля и может быть продлен - все зависит от ситуации. ⠀

На этой неделе планируется провести полную дезинфекцию улиц, парков, транспорта.

А также создание мобильных отрядов из числа сотрудников полиции, росгрвардии, казаков и общественников, чтобы следить за соблюдением предписанных норм.

Нарушающих режим будут штрафовать.

Появилась информация о том, что полностью прекращают работу рынки, ярмарки выходного дня, парикмахерские, салоны красоты, организации бытового обслуживания, СТО, автомойки, агентства недвижимости.

Также закрываются все магазины, кроме продовольственных и непродовольственных, торгующих товарами первой необходимости. Продолжат работать аптеки.

Ограничена деятельность стоматологий. Пациентов будут принимать только в экстренных случаях.