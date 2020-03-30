Пандемия диктует свои условия. Повседневная размеренная жизнь меняется. Какие временные трансформации произошли в Сочи, читайте в нашей сводке последних новостей.
Какие изменения произошли в Сочи из-за коронавируса
- С 31 марта по 5 апреля городские и пригородные муниципальные маршруты регулярных перевозок переходят на режим работы «утро» с 06:00 до 09:00 и «вечер» с 17:00 до 20:00
- На вокзале ведётся контроль прибывающих пассажиров. Сотрудники полиции проверяют откуда приехали люди и, при необходимости, принимают решение о направлении их в обсерватор.
- Полицейский машины и автомобили службы спасения патрулируют улицы Сочи. Из машин звучит аудиосообщение: «Уважаемые жители и гости курорта! Убедительная просьба вернуться домой. Воздержитесь от прогулок. Находясь на улице, вы подвергаете свою жизнь и жизнь других людей опасности. Соблюдайте режим самоизоляции. Выход из дома без крайней необходимости запрещён.»
- Все образовательные учреждения Сочи, в том числе детские сады, закрыты до 5 апреля.
- Временно закрыты для посещения парки «Ривьера», «Дендрарий» и все рекреационные объекты Сочинского национального парка: «Агурское ущелье и водопады», «33 водопада», «Волконское ущелье», «Змейковские водопады».
- Допуск посетителей в объекты развлечений, учреждения культуры и спорта Сочи запрещён.Под запрет попадают все бассейны, фитнес-центры, бани, сауны, аквапарки, дельфинарии, кинотеатры, концертные залы, театры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, ночные клубы и фудкорты.
- Временно запрещена организация экскурсионной деятельности.
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