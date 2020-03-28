Что происходит с отелями и санаториями в Сочи в режиме карантина

Курорт «Красная Поляна» приостанавливает работу до 1 июня 2020 года

Как нам рассказали менеджеры, гости «Красной Поляны», которые в настоящее время проживают на курорте, смогут остаться на забронированный ранее период без возможности продления срока размещения.

Гости, забронировавшие проживание с 28 марта по 1 июня 2020 г., смогут перенести бронирование на любую дату в течение года с сохранением условий бронирования и стоимости проживания.

На курорте прекращается работа следующих объектов:

- горнолыжные трассы, служба инструкторов, пункты проката и ски-сервисы, все обслуживающие и развлекательные сервисы и услуги для гостей;

- торгово-развлекательный центр Gorky Mall;

- рестораны, бары, кафе курорта «Красная Поляна» переходят на особый режим работы: на вынос и доставку еды.

Ранее была приостановлена работа следующих объектов:

- спа-комплексы, банные комплексы и фитнес-центры в отелях Marriott, Courtyard by Marriott, Novotel Resort, Novotel Congress, ibis Styles, Mövenpick, Rixos, «Горки Панорама», «Долина», а также «Горные бани 4 стихии» на «Поляне 960»;

- детские игровые комнаты и детские клубы во всех отелях курорта, детский сад-школа «Согласие» и все детские горнолыжные клубы на территории курорта;

- игорная зона «Красная Поляна».

На Курорте продолжат работу продуктовые магазины и аптеки.