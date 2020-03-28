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Что происходит с отелями и санаториями в Сочи в режиме карантина

Правительство России выпустило постановление временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях и гостиницах.

Мы связались с менеджерами ведущих отелей и санаториев Сочи и расспросили, как постановление отразится на их работе.

Курорт «Красная Поляна» приостанавливает работу до 1 июня 2020 года

Как нам рассказали менеджеры, гости «Красной Поляны», которые в настоящее время проживают на курорте, смогут остаться на забронированный ранее период без возможности продления срока размещения.

Гости, забронировавшие проживание с 28 марта по 1 июня 2020 г., смогут перенести бронирование на любую дату в течение года с сохранением условий бронирования и стоимости проживания. 

На курорте прекращается работа следующих объектов: 

- горнолыжные трассы, служба инструкторов, пункты проката и ски-сервисы, все обслуживающие и развлекательные сервисы и услуги для гостей;

- торгово-развлекательный центр Gorky Mall;

- рестораны, бары, кафе курорта «Красная Поляна» переходят на особый режим работы: на вынос и доставку еды. 

Ранее была приостановлена работа следующих объектов:

- спа-комплексы, банные комплексы и фитнес-центры в отелях Marriott, Courtyard by Marriott, Novotel Resort, Novotel Congress, ibis Styles, Mövenpick, Rixos, «Горки Панорама», «Долина», а также «Горные бани 4 стихии» на «Поляне 960»; 

- детские игровые комнаты и детские клубы во всех отелях курорта, детский сад-школа «Согласие» и все детские горнолыжные клубы на территории курорта; 

- игорная зона «Красная Поляна». 

На Курорте продолжат работу продуктовые магазины и аптеки.

Приём и размещение гостей в санатории «Южное Взморье» приостанавливается до 5 апреля

Как нам объяснили в санатории, ситуация меняется каждый час.

На данный момент с 28.03.2020 по 05.04.2020 приём и размещение гостей в санатории «Южное Взморье» приостанавливается на основании Постановления №172 от 26.03.2020г. главы администрации Краснодарского края, принятого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Отдыхающие, которые в настоящее время находятся в «Южном Взморье» будут пребывать у нас до окончания срока проживания по путёвкам без возможности продления отдыха.

Дальнейшая работа санатория зависит от особых распоряжений губернатора.

 

Санаторий «Знание» работает в штатном режиме и ожидает официального постановления

В настоящий момент санаторий работает в обычном режиме.

В целях обеспечения безопасности и профилактики распространения вирусных заболеваний приостанавливается оказание отдельных видов услуг.

Кроме того прекращается работа бассейна, сауны, детского клуба и внесены корректировки в работу анимационных и спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Продолжает работать в обычном режиме медицинский центр и ванное отделение, обеденный зал, салон красоты. 

Так как отдых на свежем воздухе не предполагает скопления большого количества гостей в одном месте, то можно наслаждаться морем и прогулками.

Artem,
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