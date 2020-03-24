Как повлиял коронавирус на жизнь в Сочи

В городе введен режим повышенной готовности. Были выявлены несколько случаев заражения, один из заболевших в скором времени готовится к выписке.
В связи с профилактикой вируса COVID-19 отменили концерты и спектакли на сценах Зимнего театра и Зала органной и камерной музыки им. Алисы Дебольской по 1 мая.
Билеты на отменённые мероприятия Сочинского концертно-филармонического объединения подлежат возврату по полной стоимости по месту приобретения.
В храмах на территории Сочи также ввели санитарные меры для профилактики коронавируса.
Для дезинфекции используются специальные растворы, а для раздачи просфор – одноразовая посуда и перчатки.
В воскресных школах введён режим свободного посещения. Кроме того, духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края приняло решение временно ограничить работу мечетей и не проводить пятничную проповедь.
До 20 апреля прихожанам рекомендовано воздержаться от посещения коллективных молитв.
В больницах Сочи вводятся дополнительные противоэпидемиологические меры и ограничивается посещение больных. ринимаются меры по упрощению получения больничных и рецептов.
Больничный лист жители курорта, находящиеся на карантине, могут оформить дистанционно, позвонив на круглосуточную горячую линию минздрава края по номеру 8-800-2000-366 или непосредственно в поликлинику по месту жительства.
Аналогично, позвонив в поликлинику, больные, состоящие на диспансерном учёте в связи с хроническими заболеваниями, могут получить и выписку рецептов на льготные лекарственные препараты.
В соответствии с приказом регионального министерства здравоохранения, посетители не будут допускаться в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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