Как повлиял коронавирус на жизнь в Сочи

Билеты на отменённые мероприятия Сочинского концертно-филармонического объединения подлежат возврату по полной стоимости по месту приобретения.

В храмах на территории Сочи также ввели санитарные меры для профилактики коронавируса.

Для дезинфекции используются специальные растворы, а для раздачи просфор – одноразовая посуда и перчатки.

В воскресных школах введён режим свободного посещения. Кроме того, духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края приняло решение временно ограничить работу мечетей и не проводить пятничную проповедь.

До 20 апреля прихожанам рекомендовано воздержаться от посещения коллективных молитв.



В больницах Сочи вводятся дополнительные противоэпидемиологические меры и ограничивается посещение больных. ринимаются меры по упрощению получения больничных и рецептов.



Больничный лист жители курорта, находящиеся на карантине, могут оформить дистанционно, позвонив на круглосуточную горячую линию минздрава края по номеру 8-800-2000-366 или непосредственно в поликлинику по месту жительства.

Аналогично, позвонив в поликлинику, больные, состоящие на диспансерном учёте в связи с хроническими заболеваниями, могут получить и выписку рецептов на льготные лекарственные препараты.



В соответствии с приказом регионального министерства здравоохранения, посетители не будут допускаться в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.