В Сочи временно закрыли границу с Абхазией для иностранных туристов

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю сообщило, что в соответствии с распоряжением правительства РФ с18 марта до 1 мая этого года въезд в Россию в пунктах пропуска через государственную границу, установленных в Краснодарском крае, иностранных граждан и лиц без гражданства временно ограничен.

Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения инфекции COVID—19 на территории Российской Федерации

Ограничения не распространяются на сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений в РФ, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных и морских судов.

А также, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.



