Лучший горнолыжный курорт – «РОЗА ХУТОР»

Горный курорт «Роза Хутор» в Сочи вновь стал лучшим горнолыжным курортом России. Высокое звание по версии World Ski Awards он получает в седьмой раз. Лучшим российским горнолыжным бутик–отелем стал комплекс Роза Шале.

Ежегодная торжественная церемония вручения престижной премии World Ski Awards-2019 состоялась в австрийском Китцбюэле. Премия является частью существующей в течение более 20 лет награды World Travel Awards и считается своеобразным «Оскаром» туристской индустрии.

Выбор лучших курортов, отелей и шале осуществлялся по результатам голосования экспертов турбизнеса и гостей, которые могут проголосовать на специальном сайте.