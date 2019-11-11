Музей на стадионе

Экспозиция музея посвящена мероприятиям, которые прошли на стадионе, включая историю его строительства, Олимпийские и Паралимпийские игры, Кубок Конфедераций, Чемпионат мира по футболу, - рассказал руководитель стадиона" Фишт" Вениамин Богомолов.

Сегодня в музее хранится более 600 экспонатов. Среди них - костюмы артистов-участников церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр, официальные мячи Кубка конфедераций и Мундиаля. Недавно коллекцию музея пополнил мотоцикл «Урал», участвовавший в церемонии открытии Олимпиады. Всего таких транспортных средств было 20. Специально к главному спортивному мероприятию страны из изготовил «Ирбитский мотоциклетный завод», который является единственным производителем мотоциклов в России. На церемонии открытия Олимпиады мотоциклы с уральского предприятия символизировали технические достижения России 50-х годов.

- В будущем планируется расширение экспозиции: появится стенд с футболками сборных мира по футболу, также к нам переедет автомобиль - участник церемонии открытия Олимпийских игр, - пояснил Богомолов.

Официальное открытие необычного музея на олимпийском стадионе «Фишт» состоялось в мае. За время работы он принял более 10 тысяч посетителей. Попасть на экскурсию можно в составе организованных групп, записавшись в турагентствах города Сочи.