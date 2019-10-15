«Все чудесатее и чудесатее…» Эта фраза – девиз волшебного мира «Алисы в стране чудес» - бросает вызов каждому режиссеру, который собирается поставить одну из самых неоднозначных и сюрреалистичных сказок в литературе.

Всемирно известный режиссер-постановщик ледовых шоу Илья Авербух признается, что ждал годы, прежде чем технологии достигнут того уровня, который позволит воплотить на льду невероятную реальность истории, рассказанной в 1865 году оксфордским профессором математики. И дождался – шоу, премьера которого состоялась в 2017 году в Москве стало, пожалуй, самой высокотехнологичной из всех постановок Ильи Авербуха.

Огромные декорации, впечатляющий 3D-мэппинг, обилие акробатики, эквилибра, цирковых аудиовизуальных спецэффектов – все это создает необыкновенный и странный мир, в котором возможно все.

Екатерина Гордеева, Мария Петрова и Алексей Тихонов и другие.

В своих интервью Авербух не раз подчеркивал, что недаром использует для постановки сокровища мировой классики – ведь только в выдающихся произведениях литературы достаточно ярких персонажей для того, чтобы дать возможность проявить себя и найти свои образы сразу целому созвездию великих фигуристов.

«Нам повезло — у нас в спектакле целых три образа, это очень разнохарактерные роли: сначала родители Алисы, потом весёлые шебутные персонажи Пирогиня и Конфитюрель и, наконец, Чёрная королева и король», - рассказывают Мария Петрова и Алексей Тихонов.

В роли коварной Красной королевы на лед выходит двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Гордеева. Партию Белой королевы исполняет двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар. "Эта роль мне очень импонирует, прежде всего, тем, что мне приходится перевоплощаться, играть актёрски — зрителей ждёт сюрприз!» - делится Татьяна, - Это замечательное шоу — и по костюмам, и по декорациям, и по задумке. Дети намного требовательнее взрослых, и нам пришлось хорошенько постараться".

В постановку добавлены элементы сложнейшей цирковой акробатики: номера с батутами, обручами, огнем. Участвуют воздушные гимнасты и эквилибристы, выезжающие на лед на моноцикле.

Увидеть представление можно будет со 2 по 6 января в Ледовом Дворце "Айсберг".