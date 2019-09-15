Откровенный разговор

Татьяна увлеклась живописью с самого детства. Когда жила в Донецке, занималась в студии. В 12 лет она переехала в Израиль, но рисовать не перестала – к тому же вскоре поступила в лицей науки и искусства в Иерусалиме, где училась с одаренными ребятами разных национальностей и религий, углубленно занимающимися точными науками, изобразительным искусством и музыкой. Специализировалась на живописи и скульптуре.

После армии брала уроки у иерусалимского художника Вениамина Клецеля. Несколько лет жила в Италии, где окончила архитектурный факультет университета La Sapienza в Риме. В настоящее время живет в Израиле, занимается искусством, иллюстрирует детские книги и управляет семейной галереей живописи и керамики в городе Зихрон-Яаков. В Сочи она привезла две серии работ – «Адам и Ева» и «25-40».

Арт-галерея «Форт», с 6 по 29 сентября