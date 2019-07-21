Крупнейшая ретроспективная выставка работ русской художницы Натальи Гончаровой

Экспозиция включает в себя более 170 работ, предоставленных Третьяковской галереей и другими российскими и иностранными музеями.

Стиль Натальи Гончаровой считается промежуточным звеном между старым русским искусством и авангардом. Он, хоть часто и именуется в профессиональной среде авангардизмом, на самом деле намного более многогранен – за всю свою жизнь художница обращалась к большому количеству стилей и сюжетных направлений, поэтому критики долго не могли определиться, к какой категории причислять ее творчество. Довольно ироничное, но логичное решение предложил партнер Натальи по жизни и творчеству Михаил Ларионов, придумав для нее термин «всечество». Художница часто обращалась к теме русской деревни, позже отражала в своих картинах отношение к революции, много писала на религиозные темы, а также стала одной из первых женщин-художниц, позволивших себе изображать обнаженную натуру.

Именно по этой причине в 1910 году закрылась ее первая персональная выставка, где была представлена картина «Натурщица»: полиция обвинила художницу в распространении порнографии и арестовала картину. А в 1911 году Наталья Гончарова создала цикл «Жатва», ставший интерпретацией сюжетов Откровения Иоанна Богослова («Апокалипсис») из девяти картин, две из которых были утеряны, а семь разошлись по разным коллекциям. Организаторы специально собрали их, чтобы включить в ретроспективу, как и картину с обнаженной натурщицей.

Под выставку в лондонском музее отведено несколько залов. В одних представлена живопись Гончаровой, пробовавшей себя в различных ее течениях: фовизме, лучизме, кубизме и других. Другие залы посвящены театральной теме и сотрудничеству Гончаровой с Сергеем Дягилевым, моде, парижской студии Гончаровой.

Работы для этой коллекции запрашивали из музеев Омска, Костромы, Уфы, Серпухова, Нижнего Новгорода, Русского музея Санкт-Петербурга. Помимо этого, были использованы произведения Гончаровой из собрания Тейт Модерн, музеев Шотландии, Уэльса, Музея Виктории и Альберта в Лондоне, Национального центра искусства и культуры имени Жоржа Помпиду в Париже, коллекций в Германии и США. После Лондона выставка отправится в продолжительное европейское турне. С 3 октября 2019 года по 19 января 2020-го ее можно будет посетить в Палаццо Строцци во Флоренции, а с 21 февраля по 24 мая 2020 года – в Атенеуме в Хельсинки.