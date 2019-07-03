Со страстью по льду

Новый сезон ледового мюзикл "Кармен" стартует в Сочи 12 июля. Зрелищное шоу обещает стать одним из главных событий летней афиши: в нем участвуют 80 артистов, используется более 200 костюмов и несколько тонн многоярусных декораций.

Импровизация на тему знаменитой истории о цыганке познакомит зрителя с чувственной жизнью Испании в исполнении сильнейших российских фигуристов – олимпийских чемпионов, победителей национальных и международных чемпионатов.

В постановке участвуют Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Албена Денкова, Максим Ставиский, Владимир Беседин, Алексей Полищук и многие другие*.

Мюзикл на льду подарит зрителям букет ярких ощущений: масштабная сценография, красочные стилизованные костюмы, потрясающие воображение спецэффекты, живой вокал от лучших артистов российских мюзиклов, цирковые трюки, танцы фламенко делают «Кармен» одним из самых впечатляющих спектаклей команды Авербуха.

Одна из особенностей постановки – соединение классической и современной музыки. Ледовое шоу поставлено на музыку французского композитора Жоржа Бизе и современного российского композитора Романа Игнатьева.

После премьеры в Сочи в июне 2015 года мюзикл успешно гастролировал в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. С первых же показов шоу признали одним из самых эффектных современных спектаклей. На фестивале искусств «Черешневый лес» ледовая «Кармен» получила премию «Творческое открытие» имени Олега Янковского.

Всего в Сочи с 12 июля по 21 сентября состоится 52 спектакля.

«В этот спектакль мы вложили всю свою душу. Его будет интересно увидеть и новым зрителям, и тем, кто его уже смотрел в предыдущие годы. Мы внесли изменения в спектакль, готовим сюрпризы в составе участников. В этом году "Кармен" будет полна страстей и новых красок!» – говорит продюсер проекта Илья Авербух.