Международный уровень

В ресторанном комплексе D.O.M. расширили линейку гастрономических хитов — теперь в основном меню еще больше блюд из мяса и морепродуктов.

Бренд-шеф Айдар Бакиров продолжает экспериментировать с премиальными продуктами, но при этом не пользуется слепым методом, а основывается на уже понятных сочетаниях, которые успели найти отклик у гостей. Он отбирает лучшие ингредиенты по всему миру, но при этом не забывает и о локальных дарах. Чтобы приготовить брускетту, на чуть поджаренный хрустящий хлеб выкладывают хамон иберико и подают с рукколой, сливочным муссом и помидорами черри, которые здесь вялят самостоятельно.

Для тартара коптят утиную грудку, нарезают свеклу кубиком, заправляют медово-горчичным соусом и приправляют фенхелем, козьим сыром и бланшированным сельдереем. Классический нисуаз здесь немного видоизменили: к тунцу обжарки татаки добавляют перепелиные яйца, беби-картофель, анчоусы и вяленые томаты, а спаржа выступает здесь в качестве авторской нотки – и получается настолько вкусно, что стоило бы переосмыслить традиционный рецепт.