Паназия на высоте

Ресторан расположен на седьмом этаже роскошного отеля Swissotel Resort Сочи Камелия и обладает одной из лучших панорамных террас в городе, откуда открывается фантастический вид на Черноморское побережье и знаменитые сочинские закаты. Респектабельный, но в то же время уютный дизайн заведения с живыми растениями и оригинальными интерьерными решениями располагает к отдыху и новым вкусовым впечатлениям. Внушительное меню представлено разнообразными позициями от традиционных блюд до современных интерпретаций в авторском исполнении.

Ресторан «БАО»— настоящий рай для фанатов рыбы и морепродуктов. Здесь их готовят как на гриле, так и на пару и подают с соусом на выбор. В качестве аперитива отлично подойдет сахалинский гребешок в трюфельном соусе (сервируется с сезонными ягодами) или аргентинские креветки на льду со жгуче-пряным соусом кимчи. Тем, кто только начинает знакомиться с паназиатской кухней, стоит попробовать теплый салат с хрустящей уткой и акцентом в виде сливового соуса.

Любителям необычных вкусовых сочетаний предложат остро-кислый суп с курицей и маринованным бамбуком, а тем, кому по душе китайская классика, — утку по-пекински, приготовленную по тщательно выверенной технологии. Завершить трапезу можно нежным сливочным десертом тапиока с кокосовым молоком, свежими ягодами и орехами. Прекрасным дополнением станет освежающий хоум-мейд лимонад из экзотических фруктов, который можно выбрать по меню или придумать свой собственный вариант (как вкуснее – подскажет бармен).

Особое внимание в «БАО» уделяют высокому качеству продуктов. Ресторан сотрудничает только с лучшими поставщиками, а блюда готовят непосредственно перед подачей, что гарантирует их абсолютную свежесть.

На пути к гастрономическим удовольствиям сложностей не возникнет: для всех посетителей ресторана предусмотрен свободный въезд на территорию отеля и бесплатная парковка.

Курортный проспект, 89