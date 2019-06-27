Открыть огонь

Формат заведения – недорогое кафе, в котором блюда готовятся на открытом огне. Предпочтение здесь отдается кавказской кухне с азиатскими акцентами. Как отмечает шеф-повар из Санкт-Петербурга Андрей Манкевич, при смешивании этих двух направлений получаются интересные вкусовые сочетания. Главная мысль, которую транслирует гостям концепция кафе, гласит, что можно делать стиль из знакомых и понятных продуктов, не имея под рукой деликатесов.

С началом летнего сезона в меню появились новинки. В разделе закусок теперь есть битые огурцы, которые готовятся с помощью быстрого азиатского способа маринования. «Битыми» они называются не случайно: перед маринованием их буквально отбивают, а также вычищают мягкую часть плода с семенами. В разделе гриль – классика жанра: ребра BBQ, с которых когда-то и началась история такого гастрономического направления, как барбекю, во всем мире. В качестве основного блюда обновление представляет холодный томатный суп гаспачо с юдзу – цитрусовым плодом, родственным апельсинам и лимонам. Кроме того, в меню есть специальная вкладка «Шеф рекомендует», куда ежедневно по мере проработки вносятся новые блюда. А учитывая, что заведение недавно обзавелось настоящим казаном, кухня с предвкушением анонсирует скорое появление классических блюд азиатской кухни: плова, думлямы, томленых ребер, лагмана.

И это еще не все: в дальнейших планах шеф-повара – стажировка в Эстонии, углубление в кондитерскую историю и проработка новой линейки десертов для сети заведений.

Нижнеимеретинская бухта, 38/2