О работе кафе и ресторанов в Сочи в период карантина

Согласно документу, организациям общепита необходимо обеспечить социальную дистанцию между посетителями, установить бактерицидные лампы в помещениях, а также организовать обслуживание на вынос без нахождения клиентов в зале или осуществлять доставку продукции.

Как сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края, работодатель должен обеспечить ежедневное проведение бесконтактного контроля температуры тела сотрудников перед началом рабочей смены, а также предоставить персоналу средства индивидуальной защиты.

Дополнительно каждые два часа необходимо проветривать помещения и проводить влажную уборку.

Организовать обработку рук кожными антисептиками для персонала, посетителей и курьеров.

В Краснодарском крае зарегистрировано 7 137 объектов общественного питания, из них порядка 30% работают без посещения людей, дистанционно или на доставку заказов.

