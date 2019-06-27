UMI ASIAN BISTRO открылось совсем недавно, но уже обратило на себя внимание поклонников азиатской кухни и просто любителей концептуальных заведений с яркими гастрономическими идеями.

Шеф-повар UMI Евгений Григорьев к японской кухне имеет особое пристрастие: «Роллы мы крутим руками, а не макису, как все привыкли. Так делают в Японии, и мы подумали, почему бы не делать так же?» Ручные роллы – гордость ресторана. Всего в меню представлено несколько позиций, отдельного внимания из которых заслуживают «Тунец Аками» и «Камчатский краб». В UMI каждый ингредиент блюда под контролем. Нори – хрустящие, тунец – дикий, рис – один из лучших в Японии. Здесь щепетильно следят за тем, чтобы знаменитый том-ям был в меру кислым, васаби — достаточно острым, а соевый соус только подчеркивал вкус блюд.

Меню бистро поделено на несколько разделов. Раздел салатов и закусок частично представлен вегетарианским. Эдамаме с нежной (в отличие от зрелых бобов) мякотью или жареные грибы на гриле с мини шпинатом станут акцентным дополнением к основному блюду. Уже успел стать хитом продаж в меру острый запеченный на гриле баклажан с мягкой текстурой, йогуртовым соусом и топпингом в виде стружки из тунца. А также тендерлойн с овощами гриль и соусом терияки. Из напитков стоит попробовать зеленый самурайский чай с добавлением абсента и лаймового фреша или гречишный чай. А тем, кто не готов к экспериментам, предложат освежающий имбирный лимонад, шейк из вьетнамского манго или просто крафтовый пенный напиток.

Свой «гвоздь программы» есть и в десертном меню: Mochi – свежий и легкий десерт из тонкого слоя рисового теста с натуральным мороженым внутри. Поставляют его не откуда-нибудь, а с Гавайских островов. Хорошая новость для тех, кто считает калории: на кухне уверяют, что последних в десерте совсем немного. Мочи рекомендуется есть руками: так удобнее и вкуснее.

Из приятных бонусов заведения — открытая кухня, быстрая подача блюд, ланчи по будням и в субботу. Ресторан предлагает два или три блюда на выбор из специального меню и напиток.

UMI Asian Bistro, Навагинская ул., 7/3