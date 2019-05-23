Открытие нового панорамного лаунджа в Сочи
MOSKALYAN – новый панорамный лаундж в центре Сочи.
Создатели проекта воссоздали живую атмосферу курортного города, которую отразили в уникальном дизайне интерьера. Два этажа MOSKALYAN– две стильные, концептуальные зоны.
Первая зона вдохновлена теплым и солнечнымклиматом Сочи. Обилие зелени, дерева, и потрясающий вид на город. Поднимаясь на второй этаж, вы почувствуете спокойную и уединенную атмосферу гор.
Для ценителей вина представлена винная комната с богатой коллекцией, а для тех, кто предпочитает уединенный отдых, предусмотрена комната VIP.
Хедлайнером и специальным гостем вечера станет Ольга Бузова.
ТЦ «Александрия», 24 мая
Сбор гостей в 21:00.
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