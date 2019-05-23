Открытие нового панорамного лаунджа в Сочи

MOSKALYAN – новый панорамный лаундж в центре Сочи.

Создатели проекта воссоздали живую атмосферу курортного города, которую отразили в уникальном дизайне интерьера. Два этажа MOSKALYAN– две стильные, концептуальные зоны.

Первая зона вдохновлена теплым и солнечнымклиматом Сочи. Обилие зелени, дерева, и потрясающий вид на город. Поднимаясь на второй этаж, вы почувствуете спокойную и уединенную атмосферу гор.

Для ценителей вина представлена винная комната с богатой коллекцией, а для тех, кто предпочитает уединенный отдых, предусмотрена комната VIP.

Хедлайнером и специальным гостем вечера станет Ольга Бузова.

ТЦ «Александрия», 24 мая

Сбор гостей в 21:00.