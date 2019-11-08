Гуру барной индустрии отправляются в тур по городам России: Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Сочи, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. В рамках грандиозных гастролей в каждой локации пройдет барный фестиваль World Class Night. 12 ноября гостей примет Сочи.
Лучшие бартендеры России приедут в Сочи 12 ноября
Евгений Шашин (лучший бартендер России 2015 года по версии Diageo Reserve World Class), Давид Стеньшин (лучший бартендер России 2019 года по версии Diageo Reserve World Class), бренд-амбассадоры Константин Саморуков, Евгений Нерубенко, Никита Хлопянов и Александр Кузнецов. Все они с 28 октября по 14 ноября отправятся в разные города России, чтобы провести образовательные интенсивы для бартендеров. А вечером занять места за барными стойками заведений, где предложат гостям и ценителям коктейльного искусства попробовать напитки мирового класса.
12 ноября фестиваль World Class Night объединит главные бары Сочи:
- Сocos @cocos_bar (20:00 – 01:00)*
- Atlas (20:00 – 01:00)
- Meduza @meduzabar_sochi (20:00 – 01:00)
Концепцию фестиваля World Class Night впервые реализовали в июне 2017 года. Тогда в трех коктейльных барах Москвы гости могли попробовать лучшие образцы мирового барного искусства от бартендеров из Испании, Греции и Гонконга, а также лучших бартендеров России. Весной 2019 года фестиваль принял гастромаркет «Вокруг Света», собрав под одной крышей звезд барной индустрии. Летом того же года в Москве прошел четвертый World Class Night.
Diageo развивает культуру потребления, повышает уровень профессионализма и престиж работы барменов по всему миру. В этих целях компания создала всемирную образовательную программу для бартендеров Diageo Reserve World Class. Теперь это одна из самых известных программ по барменскому искусству, победитель которой получает уникальную возможность получить опыт (и поделиться своим) у лучших бартендеров мира.
Вход на World Class Night — для всех желающих старше 18 лет.
*расписание может быть изменено.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.