Возможно уже 1 июля омичи смогут свободно улететь на отдых

Многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе

Федеральное агентство по туризму планирует, что уже с 1 июля жители России, в том числе и омичи, смогут свободно путешествовать по всей территории страны, и что важно отметить, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожности.

Об этом в интернет-обращении заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Комментируя итоги прошедшего у премьер-министра РФ Михаила Мишустина совещания, которое, кстати, было посвящено развитию туризма в стране, Догузова напомнила, что первый этап гостиничной и туротрасли из карантинных мер начался уже 1 июня.

Глава ведомства также добавила, что будет сделано все возможное для того, чтобы уже в ближайшее время россияне смогли спокойно путешествовать по стране, однако, многое все же будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе.