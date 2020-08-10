В Омске идет строгая проверка соблюдения «масочного» режима в транспорте

Об этом сообщили в пресс-службе Правительства региона, напомнив, что граждане обязаны соблюдать «масочный» режим в общественном транспорте и на остановках общественного транспорта, включая легковое такси.

В ведомстве пояснили, что контрольные мероприятия по соблюдению «масочного» режима в транспорте проводятся сотрудниками Министерства региональной безопасности Омской области совместно с Управлением МВД по Омской области, Администрации города Омска, ГИБДД по Омской области и Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Среди пассажиров автобусов намечена положительная тенденция в соблюдении режима, однако, за прошедший день составлено 2 протокола на водителей, нарушающих требования.

Всего за время проверок сотрудниками составлено 23 протоколов об административно правовом нарушении в отношении водителей общественного транспорта. Количество контрольных мероприятий в общественном транспорте и на остановках будет увеличено в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в регионе.

Напомним, за нарушение «масочного» режима в регионе действует административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 1 000 до 30 000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.