В Омской области заработали детские поликлиники

На прием к педиатру придется записываться заранее.

С сегодняшнего дня в Омской области после самоизоляции и режима повышенной готовности по коронавирусу заработали детские поликлиники. Важно сказать, что функционировать они будут по обычному режиму, но с одним нюансом. Теперь в учреждениях не будет очередей. Время посещения строго оговаривается с родителями.

Хочется напомнить, что на прошлой неделе министр здравоохранения региона Ирина Солдатова сообщила, что запуск поликлиник начнется именно с детских. Как отметили в министерстве здравоохранения Омской области, на сегодняшний день в Омске действуют 12 детских больниц и поликлиник, которые обслуживают 228 897 юных омичей, еще около 189 253 получают помощь в центральных районных больницах, ФАПах и амбулаториях на территории области.