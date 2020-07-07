В Омске по-прежнему растет количество заражённых COVID-19

Кажется, коронавирус и не думает покидать регион

В Омской области в очередной раз выявили несколько десятков новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Так, по данным регионального оперштаба, прирост числа вновь выявленных больных составил 84 человека. Общее число омичей, у которых подтвержден COVID-19, достигло 4120.

Напомним, что в регионе от новой коронавирусной инфекции скончалось уже 37 человек. На сегодняшний день под наблюдением медиков на домашнем карантине находятся 1 677 омичей. Сняты с учета – 36 674.

Хочется также отметить, что последние 10 дней в Омской области число вновь выявляемых ежедневно больных COVID-19 стабильно держится на уровне 80–90 человек. Добавим, что регион периодически попадает в топ-20 субъектов РФ с самым большим числом заразившихся.