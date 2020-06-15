В Омске отменили режим самоизоляции

И это несмотря на то, что количество заболевших COVID-19 в регионе по-прежнему растет

С сегодняшнего дня всеобщий режим самоизоляции в Омской области официально отменён. Теперь омичи могут спокойно выходить из дома и при этом не бояться получить штраф.

Однако коронавирусная инфекция не дремлет. Напомним, что вчера в регионе был зафиксирован рекордный суточный прирост количества заболевших. COVID-19 диагностировали сразу у 99 человек. К обеду 15 июня выявлено еще 93 случая. Таким образом, по данным на середину дня, коронавирусом болеют уже 2 340 омичей.

Так что жителям Омска необходимо продолжать носить маски, тем более что масочный режим, в отличие от режима самоизоляции, никто не отменял. И не стоит забывать про социальную дистанцию. Отметим, что список выздоровевших пополнили 48 пациентов. А общее число исцелившихся от опасной болезни составляет уже 1 126 человек.

К большому сожалению, вчера пополнился и список умерших — от COVID-19 скончалась 75-летняя женщина. Теперь общее количество умерших от новой коронавирусной инфекции насчитывает 24 имени.

Под домашним наблюдением находятся 1 880 человека, сняты с учета — 30 389. В лабораториях произведено 156 009 исследований.