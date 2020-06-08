В Омской области продолжает расти количество заболевших коронавирусом

По сравнению со вчерашними показателями количество выявленных случаев COVID-19 значительно увеличилось.

Как сообщили в региональном Минздраве, за минувшие сутки в Омской области выявили еще 58 новых больных коронавирусом. А значит, общее количество заболевших COVID-19 в регионе на сегодняшний день составляет 1776 человек.

Отметим, что пока выздоровели всего 778 человек. В частности, за последние сутки вирус победили 27 омичей.

Количество летальных исходов за сутки, к счастью, не увеличилось. На данный момент от коронавирусной инфекции в Омской области скончались 22 человека.

Напомним, что под наблюдением медиков на домашнем карантине находится 2214 человек. Сняты с учета – 28 249. В омских лабораториях проведено 143 039 тестов на коронавирус.