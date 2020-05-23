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Хроники пандемии в Омской области

Сегодня - 23 мая - в Омской области выявлено еще 87 новых случаев заражения COVID-19

Итого на сегодняшний день в нашем регионе 925 случаев заражения. Всего проведено 98 159 тестов. 
Радостная новость - 215 человек выздоровели, из них 25 человек за прошедшие сутки. Летальных исходов за прошедшие сутки не зарегистрировано. Всего же в регионе умерли 17 человек с подтвержденным диагнозом. 

Отметим, что за три недели в нашем регионе заболеваемость выросла в восемь раз. Режим самоизоляции в области продлен до 3 июня. 

Sobaka-Omsk,
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