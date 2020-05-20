В Омской области режим самоизоляции продлен до 3 июня

Говорить о стабилизации ситуации пока не приходится. Эпидемиологическая обстановка в самый острый период роста заболеваемости по сovid-19 по оценке управления Роспотребнадзора не допускает смягчения строгого изоляционного режима и снятия действующих ограничений.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Омской области Александр Крига на данном этапе не допускает возможности никаких послаблений для групп риска – старшего поколения 65+ и людей с хроническими заболеваниями. Вердикт главного санитарного врача Омской области по вопросу разрешения этим категориям на перемещение в общественном транспорте и возобновить приостановленный льготный проезд однозначно. «Я не понимаю, как такое решение можно принимать, когда идёт такой рост? Когда самый острый период пройдём, тогда и решим», - подчеркнул Александр Крига.

Также категоричен главный санитарный врач и в вопросах снятия ограничений с ряда отраслей. Экономический блок регионального Правительства на заседании оперативного штаба предложил разрешить работу предприятиям общественного питания в формате летних веранд, автошколам и фитнес-центрам при условии соблюдения мер, направленных на предотвращение распространению коронавирусной инфекции. От представителей этих трех отраслей поступили коллективные обращения в областное Правительство.

Заместитель председателя Правительства Омской области Дмитрий Ушаков аргументировал предложения доводами, что сфера общественного питания является одной из самых пострадавших отраслей. Падение выручки составляет 70-80%. Однако в методических рекомендациях Роспотребнадзора открытие предприятий общественного питания предполагается только на третьем этапе снятия ограничений. При этом в рекомендациях нет сведений о возможности работы сферы общественного питания в формате летних веранд, террас и сезонных кафе под открытым небом. Правительство Омской области направило в Минпромторг и Роспотребнадзор предложения о включении такого формата работы в методические рекомендации. Ответа пока нет.

Экономический блок предложил снять ограничения с автошкол при соблюдении условия «один обучающийся – один инспектор» и дезинфекции поверхностей салонов автомобилей после проведения экзамена. Фитнес-центры также готовы соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы.

Главный санитарный врач считает рассмотрение этих вопросов преждевременным. «На сегодняшний день у нас показатели не соответствуют даже первому этапу. Поэтому говорить о снятии ограничений для общественного питания просто преждевременно. Мы еще очень далеки, нельзя этот вопрос даже ставить. Это совершенно неправильно», - подчеркнул Александр Крига.

В отношении организации дежурных групп в детских садах оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса также принял решение в соответствии с экспертным заключением и жёсткими рекомендациями Роспортебнадзора.

Итоги сегодняшнего заседания штаба прокомментировал Губернатор Омской области Александр Бурков.

«Штаб сегодня проходил в напряженной обстановке. Было несколько предложений. Министерство образования и Администрация города Омска предлагали открыть дежурные группы детских садов, потому что люди испытывают большие трудности, - не с кем оставить ребенка в связи с тем, что начались рабочие дни. Экономический блок предлагал возобновить работу кафе, хотя бы в уличном режиме, работу фитнесов на свежем воздухе, открыть ряд других отраслей. Обсуждался и вопрос возвращения с этого месяца льготного проезда в общественном транспорте. Но с учетом мнения специалистов Роспотребнадзора и сферы здравоохранения, было принято решение отложить рассмотрение этих вопросов. Вы знаете, что на сегодняшний день цифра заболевших у нас составляет 717 человек, за последние сутки заболело 65 человек, уже 17 летальных исходов от коронавирусной инфекции. В данный момент в стационарах находятся 20 человек в тяжелом состоянии и 6 человек из них подключены к аппаратам ИВЛ. Мы видим, что ситуация осложняется. Мы не вышли, как говорят специалисты, на плато, на пик болезни. Поэтому Роспотребнадзор жестко настоял на том, чтобы мы сохранили режим самоизоляции, режим повышенной готовности до 3 июня. Мы должны поберечь людей старшего поколения, поберечь наших детей. Сегодня важно, чтобы и юридические лица, будь то магазины, аптеки или парикмахерские, транспортные предприятия, не нарушали санитарные требования, санитарно-эпидемиологические правила защиты. Это главное», - подчеркнул Губернатор Александр Бурков.

Как сообщает региональный оперштаб, за минувшие сутки в Омской области было зафиксировано 65 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, количество людей с подтверждённым диагнозом COVID-19 в регионе увеличилось до 717.

Также отмечается, что 22 омича излечилось от коронавируса, а значит общее число выздоровевших теперь составляет 140 человек. Важно сказать, что новых летальных случаев за эти сутки не зарегистрировано. Погибших от COVID-19 по-прежнему 17.

Как уточнили в Минздраве, из 65 новых случаев заболевания 50 приходится на Омск, 6 на Калачинский район, 3 на Москаленский, по одному на Горьковский, Тюкалинский, Шербакульский, Крутинский, Павлоградский и Таврический районы.

Если суммировать количество зараженных, то «лидирующая» тройка будет выглядеть так: Омский район — 42 человека, Калачинский — 29 человек, Москаленский — 23 человека. Под наблюдением медиков на дому остаются 4094 человека, 19 365 сняты с учета. За последние сутки в регионе было проведено 3905 исследований. Положительный результат дали 1,66 % тестов.