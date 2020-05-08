В Омске начнут изготавливать защитные костюмы для медиков

Предприятие получило удостоверение Росздравнадзора

Теперь официально: в Омской области будут изготавливать одноразовые защитные костюмы для медработников. Производство уже получило регистрационное удостоверение Росздравнадзора на их пошив.

«Выражаю благодарность предпринимателям, получение регистрационного удостоверения — непростой, трудоемкий процесс, и сейчас собственное производство защитных костюмов имеет очень высокую значимость для региона. Также хочу отметить предприятия легкой промышленности, а их сейчас в Омской области порядка тридцати, которые бросили все силы на производство гигиенических масок — на сегодняшний день дефицита в данных средствах индивидуальной защиты в Омской области нет», —рассказал министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников.

В министерстве также отметили, что за небольшой период времени в регионе было изготовлено около 80 тысяч масок из марли, спанбонда и бязи.