В Омске назначили нового главврача горбольницы №1 им. Кабанова

Замена прежнему руководителю нашлась довольно быстро



Как сообщили в министерстве здравоохранения Омской области, городскую клиническую больницу №1 им. Кабанова возглавит Андрей Прохоренко. 7 мая его в качестве руководителя медучреждения представили отдельным сотрудникам больницы.

Ранее Прохоренко был главным врачом по хирургической работе в БСМП № 1. До сегодняшнего дня он значился на посту заместителя директора по хирургии в Западно-Сибирском медицинском центре ФГБУЗ ФМБА.

«Андрей Викторович окончил Омскую медицинскую академию (ныне университет), является автором ряда научных работ, является опытным практиком и пользуется большим уважением в профессиональном сообществе», — рассказали в министерстве.

Напомним, что предыдущий главный врач ГКБ №1 им. Кабанова Георгий Соболев уволился по собственному желанию после того, как у сотрудников пульмонологического отделения обнаружили коронавирус. Позже выяснилось, что диагноз подтвердился у 16 сотрудников. Больницу закрыли на двухнедельный карантин.