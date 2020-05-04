Пациентов омской больницы будут консультировать по WhatsApp

Травматологи-ортопеды Клинического медико-хирургического центра будут оказывать врачебную поддержку своим пациентам дистанционно - по телефону и WhatsApp.



Как сообщают в региональном минздраве, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в Клиническом медико-хирургическом центре вводят дистанционные консультации. Это делается для того, чтобы даже в условиях самоизоляции пациенты могли общаться с врачами.

Травматологи-ортопеды клиники начинают осуществлять поддержку своих пациентов по телефону и WhatsApp. Консультации будут вестись с понедельника по пятницу с 08:30 до 16:00 по тел. 8-913-637-09-92.

«Мы ответственны перед сотнями пациентов, прооперированных в КМХЦ. Некоторые из них нуждаются в профессиональной врачебной поддержке. На многие вопросы возможно ответить дистанционно, по телефону, внимательно выслушав человека. Этим и будет заниматься опытный травматолог-ортопед в период самоизоляции омичей»,- пояснил главврач КМХЦ Вадим Бережной.

Отметим, что ранее такие телефонные консультации начали вести торакальные хирурги КМХЦ по тел. 8-913-968-13-52 (в рабочие дни с 15:00 до 16:00). Напоминаем: круглосуточную очную медицинскую помощь омичам оказывают травмпункты во всех районах города.



