Кадровые изменения в омском Минздраве

От занимаемых должностей освобождены главврач инфекционной больницы и два заместителя министра.

По данным ведомства Главный врач Городской клинической инфекционной больницы № 1 имени Далматова Евгений Матвеев, не смотря на богатый профессиональный опыт, не сумел своевременно обеспечить функционал ИКБ в условиях распространения коронавирусной инфекции. Он был уволен 22 апреля. Его место заняла доктор-инфекционист высшей категории Инна Толох. Сейчас она исполняет обязанности главврача.

Вскоре контракт будет расторгнут и с двумя заместителями Ирины Солдатовой: Александром Павловским, отвечавшим за материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения, и Ольгой Богдановой, которая занималась вопросами здоровья женщин и детей.

Министр омского Минздрава сообщила, что ее решение уже согласовано с Александром Бурковым, в ближайшее время будет принято решение, кто вступит в ряды ведомства и займет освобожденные должности.

Между тем, в Омске сегодня – 22 апреля – были зарегистрированы еще 4 случая заражения коронавирусом. Сейчас в регионе 45 случаев заболевания, 19 человек выздоровели.