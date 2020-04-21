Более 11 тысяч человек в Омской области вышли с карантина

На данный момент под домашним наблюдением находятся 652 омича

По данным пресс-службы областного Минздрава, на сегодняшний день COVID-19 диагностирован у 36 омичей, 16 из которых выздоровели. То есть за ночь количество заболевших коронавирусом в Омске не увеличилось.

Однако под домашним наблюдением врачей до сих пор остаются 652 человека. Есть в этой статистике и более внушительные цифры. Целых 11 006 омичей уже вышли с карантина. «Омск.Собака.ru» следит за развитием событий и призывает вас соблюдать правила безопасности.