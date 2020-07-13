В омском театре кукол «Арлекин» новый директор

Должность заняла Татьяна Канащук

В омском театре кукол «Арлекин» наконец определились с директором. На ответственную должность утвердили Татьяну Канащук. Напомним, что с августа 2019 года она руководила театром в качестве «исполняющего обязанности». Отметим, что Канащук окончила Алтайский государственный институт культуры и Всероссийский заочный финансово-экономический институт. В театре нынешний директор работает с 2001 года.

Ранее «Арлекин» в течение многих лет возглавлял Станислав Дубков. С 1987 года он работал заместителем директора, с 1996-го – директором. В целом же стаж работы в театре кукол у него начался с 1975 года. В прошлом году Дубков оставил пост по состоянию здоровья.