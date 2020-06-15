В Омске театр создал уникальный литературный сериал

С 10 июня в группе Лицейского театра ВКонтакте стартовал совершенно уникальный проект.

По повести Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу» Драматический Лицейский театр создал не что иное, как настоящий литературный сериал.

Его суть в том, что каждый день в группе в социальных сетях появляется запись, на которой артисты театра читают по одной главе повести. Средняя продолжительность каждой главы - 20-30 минут.

Отметим, что для актёров это первый опыт непрерывного чтения – вслух, без партнёров, на камеру, да еще и в таком объёме.

Интересно, что некоторые артисты подошли к процессу максимально творчески и добавили в свои видеозаписи фоновую музыку, свет и даже эффекты.

Важно сказать, что произведение, которое читают лицеисты, было выбрано при помощи зрительского голосования.

Проект продлится до 26 июня.