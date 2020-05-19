Театр «Галёрка» стал лауреатом Международного фестиваля «WOW ART AWARDS 2020»

В условиях периода ограничений актёры театра принимали участие в режиме «онлайн». На фестивале были представлены вокальные номера из спектакля «Тамбовская казначейша».

На участие в «WOW ART AWARDS 2020» были поданы заявки от 206 коллективов из 119 городов. В номинации «Академический вокал» драматический театр «Галёрка» был удостоен сразу нескольких наград: диплом лауреата I степени за исполнение романса «Ваши пальцы пахнут ладаном» Вертинского; диплом лауреата I степени за исполнение «Песенка о молодом гусаре» Окуджавы и диплом лауреата II степени за исполнение песни «Не пробуждай» Журбина. Также хормейстеру коллектива актёров драматического театра «Галёрка» Ирине Кирдяшкиной была вручена благодарность. Преподаватель вокала театра «Галёрка» – Ирина Юрьевна Кирдяшкина работает в театре уже более 16 лет и является руководителем хорового класса, преподавателем специальности «Хоровое дирижирование» в одном из старейших учебных заведений города – Омском музыкальном училище имени Шебалина.