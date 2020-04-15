В Омске детей развлекает «Музейная няня»

Это интерактивный проект Музея имени Врубеля, который включает разные форматы общения с самыми маленькими посетителями интернет-пространства.

Раз в неделю на официальных страницах музея в «Вконтакте» и в «Одноклассниках» публикуются материалы в двух форматах. Первый – аудиозанятия – комплекс аудиотреков, репродукция и раскраска к ней. Во время таких занятий дети и родители рассматривают картины из собрания музея, обращают особенное внимание на детали картин и выполняют закрепляющие занятия в виде раскрасок на основе работ. Занятие озвучивает музейный педагог. Расскраски можно скачать и распечатать самостоятельно.

Второй формат – видеозанятия, где музейный педагог объясняет различные искусствоведческие и музейные термины, рассказывает как, почему и какие предметы попадают в музей. В конце каждого тематического видео детям предлагается вместе с родителями выполнить закрепляющее занятие на основе простых домашних предметов.

Курирует культурный проект, который помогает омским семьям с детьми разнообразить досуг, Лопаткина Юлия Борисовна – заведующая отделом просвещения и музейной педагогики Музея имени Врубеля.