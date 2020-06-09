Шагаем вместе

В России стартует проект «Северная ходьба – новый образ жизни», реализуемый при грантовой поддержке Минспорта РФ в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Проект стартует в 43-х регионах России. Он направлен на приобщение людей трудоспособного возраста к регулярным занятиям северной ходьбой. Для этого будут проведены открытые уроки, тренировки с инструкторами и соревнования среди трудовых коллективов.

По словам организаторов, тяжелые реалии пандемии коронавируса наложили отпечаток на образ жизни каждого россиянина: на режим работы и отдыха, а также на условия и способы занятий спортом. Союз уверен, что северная ходьба – это идеальный способ возобновить прежнюю физическую активность. Такой вид занятий практически не имеет противопоказаний и доступен для всех.

– Северная ходьба является прекрасным способом тренировки выносливости организма, – считает инициатор проекта, серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая. – Она повышает функциональные резервы тела вне зависимости от возраста и физического состояния. Северная ходьба – современная, доступная, здоровьеразвивающая, здровьесберегающая, здоровьеформирующая технология.

Как отмечает прославленная спортсменка, во время занятий задействованы не только мышцы ног, но и рук, плечевого пояса, а также туловища. Весь процесс сопровождается значительным повышением энергозатрат организма и тренировкой всех систем человеческого организма. В первую очередь речь идет о сердечно-сосудистой и дыхательной системах. Благодаря этому получается в значительной степени компенсировать дефицит движения, который есть у людей в нынешних условиях, и таким образом профилактировать появление заболеваний, связанных с малоподвижным образом жизни.

– Кроме того, северная ходьба окажет значительную помощь в поддержании физической формы людям, которые ведут активный образ жизни. Также северную ходьбу можно рекомендовать и спортсменам, – добавила Слуцкая. – Существует хорошая доказательная база использования этого вида спорта во время реабилитации и при лечении различных заболеваний. Рекомендую попробовать северную ходьбу каждому!

Планируется, что в проекте «Северная ходьба – новый образ жизни» примут участие около 1720 сотрудников предприятий крупного, среднего, малого бизнеса и госкорпораций. Обучение пройдут более 200 инструкторов клубов и организаций по северной ходьбе из 43-х регионов РФ, а также будут подготовлены около 300 судей для проведения соревнований.

В июле и августе 2020 года будут проведены онлайн-курсы по северной ходьбе и практические занятия с инструкторами. В этот же период пройдут отборочные этапы соревнований трудовых коллективов в заявленных регионах. А финал, по итогам которого будут определены 3 лучшие команды, состоится в сентябре этого года в Москве.