«Авангард» заключил контракты с отличившимися воспитанниками

Пять юных хоккеистов будут играть в составе «Омских Ястребов». Также не исключено, что вскоре они смогут принять участие в чемпионате КХЛ.

Хоккейный клуб «Авангард» заключил двусторонние контракты с пятью воспитанниками Хоккейной Академии. Защитники Антон Казачек и Матвей Ромакер, нападающие Артём Свищев, Илья Рейнгардт и Павел Леука начнут сезон 2020-2021 в составе «Омских Ястребов».

По данным пресс-службы ХК «Авангард», все пятеро в прошлом сезоне стали чемпионами России среди юношей 2003 года рождения, в этом сезоне во второй раз подряд выиграли Первенство России в регионе «Урал – Западная Сибирь» (финальные соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса).

Защитник Антон Казачек в прошедшем сезоне провел пять матчей за «Ястребов» в ЮХЛ (0+2, показатель полезности +3). За «Авангард-2003» в сезоне 2019–2020 сыграл 33 матча, набрал 6 (2+4) очков, показатель полезности +15. Привлекается к выступлениям за юниорскую сборную России.

Защитник Матвей Ромакер начал заниматься хоккеем в Челябинске, три года назад переехал в Омск. В прошедшем сезоне за «Авангард-2003» провел 31 матч, набрал 25 (5+20) очков, показатель полезности +36. На счету юного хоккеиста также четыре матча за «Ястребов» в ЮХЛ (1 передача, показатель полезности +4).

Форвард Артем Свищев родился в Павлодаре, за «Авангард» выступает с детства. В чемпионском сезоне Артема признали лучшим нападающим региона «Урал – Западная Сибирь». В ноябре 2019-го нападающий в составе юниорской сборной России стал победителем мирового Кубка Вызова.

В сезоне 2019–2020 Свищев в первенстве России провел 32 матча, набрал 68 (25+43) очков, показатель полезности +45. Он - лучший бомбардир и ассистент региона «Урал – Западная Сибирь», входит в ТОП-3 снайперов.

Нападающий Илья Рейнгардт также с детства выступает за «Авангард», периодически привлекается к играм за команду старшего возраста. В прошедшем сезоне он провел 34 матча за «Авангард-2003», с 27 шайбами стал лучшим снайпером «Урала – Западной Сибири», а с 58 очками – третьим бомбардиром региона.

А вот форвард Павел Леука начал карьеру в родном Сургуте, затем перешел в «Авангард». В прошедшем сезоне на его счету 29 матчей за «Авангард-2003», в которых он набрал 35 (17+18) очков – это девятый результат среди всех нападающих региона, полезность +19.

Не исключено, что эти молодые талантливые хоккеисты «Омских ястребов» вскоре смогут выступить и за «Авангард», приняв участие в чемпионате не только МХЛ, но и КХЛ.