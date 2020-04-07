Омичей приглашают продемонстрировать подготовку к выполнению нормативов в домашних условиях и побороться за памятные призы – фирменную атрибутику всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Конкурс стартовал 7 апреля и продлится до снятия всех карантинных мер в Омском регионе.

Как принять участие?

В Минспорте Омской области сообщили, что стать участником конкурса «ГТО дома!» может любой желающий вне зависимости от возраста, физической формы и спортивного опыта. Основная цель – показать, как можно готовиться к сдаче ГТО в период карантина.

Для участия достаточно выполнить несколько простых шагов:

1. Зарегистрироваться на сайте gto.ru.

2. Записать видео с выполнением нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

3. Разместить ролик на своей странице ВКонтакте или в Инстагарам с хештегом #гтодома55.

Сообщить о выполнении всех условий группу Минспорта или в директ.

Где можно познакомиться с нормативами ГТО?

На сайте gto.ru. На нем представлены нормативы для разных возрастов – цифры, к которым должны стремиться участники конкурса. Многие упражнения без труда можно делать дома – отжимания, наклон вперед упражнения на пресс и так далее. Некоторые проявляют смекалку и фантазию. Например, 27-летний англичанин Сэм Хастлер, находясь на карантине, пробежал на своем четырехметровом балконе полумарафонскую дистанцию. Конечно, это за рамками норм ГТО, но парень доказал, что нет ничего невозможного.

Региональные спортсмены активно поддерживают идею конкурса. Среди них и посол ГТО в Омской области, заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко. Также к выполнению нормативов готовится его старший сын Семен.

Напомним, что в Омской области в поддержку спорта действует челлендж –#живуспортомдома, который еще в марте запустил Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц. В нем участвуют как профессиональные спортсмены и квалифицированные тренеры, так и простые любители спорта. Об условиях челленджа читайте в Инстаграм Минспорта.