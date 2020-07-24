В Омской области появится современный кинозал на 108 мест

Он будет оснащен современным видео- и звуковым оборудованием, а также удобными креслами.

В Таре продолжаются работы по реконструкции культурно-досугового центра «Север».

По данным регионального минкульта, первый этап стартовал весной 2020 года. Сообщается, что рабочие уже провели демонтаж конструкций здания, отремонтировали кровлю, укрепили фундамент и приступили к строительству нового кинозала.

«До начала реконструкции модернизированный кинозал, открытый в 2016 году, был совмещен с основным зрительным залом, где проходили различные культурные мероприятия. По проекту реновации КДЦ “Север” кинозал на 108 посадочных мест будет функционировать в отдельном крыле здания культурно-досугового центра, реконструкция которого ведется в настоящий момент», — пояснили в профильном министерстве.

Важно отметить, что новый кинозал планируют оснастить удобными креслами и самым современным видео- и звуковым оборудованием, позволяющим демонстрировать в фильмы в разных форматах.

Предполагается, что рядом с кинозалом разместится кинокафе. Добавим, что основной зрительный зал КДЦ «Север» (на 427 мест) также будет полностью переоборудован. В нем появится новая сцена и техника, которые позволят культурно-досуговому центру принимать большие коллективы из Омска.

Как сообщили в минкульте, для многочисленных творческих коллективов “Севера” будут обустроены новые репетиционные залы.

Напомним, что сдача КДЦ «Север» запланирована на конец следующего года.



