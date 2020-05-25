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Омичам предлагают виртуально поздравить Александра Пушкина

6 июня отмечается день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина – Пушкинский день России. У омичей появилась возможность поздравить любимого автора с помощью своего гаджета. 

Акцию «С днем рождения, Александр Сергеевич!» проводит Омская областная библиотека для детей и юношества. Чтобы принять в ней участие, нужно: 

  • записать на видео чтение отрывка из любимого вами произведения Пушкина: стихи, сказки, проза; 
  • начать чтение со слов: «С днем рождения, Александр Сергеевич!»; 
  • прислать видео в библиотеку – на электронный адрес konkurs_bibloiteka@mail.ru , указав фамилию, имя и возраст. 

Приветствуется творческий подход: костюм, обстановка, образ. Работы принимаются до 3 июня. В торжественный день - 6 июня - присланные видео будут опубликованы в социальных сетях и на сайте Омской областной библиотеки

 

Sobaka-Omsk,
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