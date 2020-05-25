Омичам предлагают виртуально поздравить Александра Пушкина

6 июня отмечается день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина – Пушкинский день России. У омичей появилась возможность поздравить любимого автора с помощью своего гаджета.

Акцию «С днем рождения, Александр Сергеевич!» проводит Омская областная библиотека для детей и юношества. Чтобы принять в ней участие, нужно:

записать на видео чтение отрывка из любимого вами произведения Пушкина: стихи, сказки, проза;

начать чтение со слов: «С днем рождения, Александр Сергеевич!»;

прислать видео в библиотеку – на электронный адрес konkurs_bibloiteka@mail.ru , указав фамилию, имя и возраст.

Приветствуется творческий подход: костюм, обстановка, образ. Работы принимаются до 3 июня. В торжественный день - 6 июня - присланные видео будут опубликованы в социальных сетях и на сайте Омской областной библиотеки